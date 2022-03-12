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Генштаб Украины: Оккупанты сменили тактику

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  • 12.03.2022, 21:40
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Генштаб Украины: Оккупанты сменили тактику

Оперативная сводка о ситуации на всех фронтах.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 субботы, 12 марта, на 17-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В Facebook Генштаба сообщается, что из-за неудачной попытки провести наступательную операцию оккупантам пришлось изменить тактику. Враг не может обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, едой и боеприпасами, из-за чего россияне грабят местное население, магазины и аптеки. Также зафиксированы тяжкие преступления против мирного населения.

«Брошенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы, у них крайне низкое морально-психологическое состояние. Увеличилось количество попыток самостоятельно вернуться на территорию РФ.

Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил российской федерации привлекает к боевым действиям на территории Украины так называемых военнослужащих срочной службы с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и заключенных из исправительных заведений РФ», — заявили в Генштабе.

По данным ВСУ, почти по всем направлениям оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но без особого успеха. Россия продолжает бомбить объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы и аэродромы, пренебрегая нормами международного права.

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