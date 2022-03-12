Туристический рынок в Беларуси ждет крах 4 12.03.2022, 22:16

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Турфирмы уже предлагают ввести мораторий на возврат средств за путевки.

Республиканский союз туристических организаций (РСТО) просит ввести мораторий на возврат средств за путевки, чтобы не допустить краха туристического рынка. Об этом говорится в сообщении союза.

В связи с началом войны в Украине и введенными санкциями, а также закрытием неба белорусские турагентства сталкиваются с аннулированием заявок со стороны украинских и российских туроператоров.

«Для недопущения краха отечественного рынка и массового банкротства туристических агентств Республики Беларусь Республиканский союз туристических организаций просит внести в Совет министров Республики Беларусь предложение о введении временного моратория на возврат денежных средств потребителям по этим турам сроком на шесть месяцев», — говорится в сообщении РСТО.

Там также напомнили, что белорусский турбизнес уже сталкивался с ситуацией массовой отмены полетов и туров — это было в 2020 году, когда мир потрясла первая волна пандемии коронавируса.

«Тогда белорусскому рынку удалось устоять и массовых банкротств не произошло — только благодаря разумному подходу потребителей, которые не стали разом требовать возврата средств за уже уплаченные туры. Сегодня отечественный турбизнес также рассчитывает на понимание и здравый смысл клиентов, а также на то, что государство примет разумное решение, дав фирмам отсрочку для поиска консенсуса и решения проблем.», — добавили в РСТО.

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