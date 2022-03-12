С какими проблемами сейчас могут столкнуться в Беларуси владельцы банковских карт? 12.03.2022, 23:29

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Актуальная информация.

Информация быстро меняется, поэтому по всем возникающим вопросам обращайтесь в обслуживающий банк, пишет «Вечерний Бобруйск».

Что происходит?

По данным на 12 марта три банка отключат от SWIFT (международной системы передачи финансовых сообщений между банками): коммерческие банки – «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и Банк развития. Последний является специализированным финансовым институтом, а не обычным банком в классическим понимании. «Белагропромбанк» уже анонсировал, что отключение произойдет 20 марта, пишет

Международные платежные системы Visa и Mastercard временно приостановили свою работу на российском рынке, что не может не коснуться белорусских держателей этих карт. И банки об этом предупреждают.

В Беларуси приостанавливает работу международная система денежных переводов Western Union. По информации Нацбанка, с этой международной системой в начале года работали «Беларусбанк», «Белинвестбанк», «БСБ Банк», «Технобанк», «Банк ВТБ», «Банк БелВЭБ» «Белагропромбанк», «БТА Банк», «БНБ-Банк».

Что делать?

Разберемся подробнее, чем это грозит обычному держателю банковской карточки и какие выходы предлагают банки.

«Альфа-Банк» конкретизировал, с какими трудностями столкнутся белорусские владельцы карт Visa и Mastercard из-за приостановления работы этих международных систем в России:

- не смогут совершать операции по картам, находясь в РФ;

- платить в российских интернет-магазинах и сервисах, которые используют национальный эквайринг для приема платежей по картам (из таких: Ozon, Wildberries, Joom, сервисы Яндекса, Uber, ivi и др.). Яндекс Go, Uber и Wildberries частично проводят свои операции через сервисы в Беларуси и Нидерландах. Поэтому некоторые оплаты все же смогут пройти;

пополнять российские электронные кошельки или проводить операции через эти кошельки, если к ним привязана карта Visa/Mastercard;

- переводить деньги по номеру карты на карты российских банков;

- получать переводы и выплаты из российских сервисов, которые используют российский эквайринг для приема платежей по картам.

Поэтому, если вы едете в Россию, то лучше снять наличные в Беларуси и ехать с ними или использовать карточки других платежных систем, которые действуют в РФ.

Как оплачивать покупки в популярных российских интернет-магазинах?

По информации «Белинвестбанка», для расчета за покупки в российских онлайн-сервисах и интернет-магазинах можно использовать карточки Белкарт-Премиум.

Пресс-служба «Альфа-банка» сообщает, что с апреля ими планируется запуск карточек Белкарт-Мир, которыми можно расплачиваться в российских сервисах.

«ВТБ банк» сообщает, что оплата в белорусских и зарубежных интернет-магазинах недоступна, кроме интернет-магазинов, которые принимают оплату через ЕРИП. В ближайшее время станет доступна оплата в белорусских интернет-магазинах, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Из информации, которую публикуют банки, видим, что не все успели перестроиться для работы в новых реалиях, поэтому стоит немного подождать.

Интернет-магазин Ozon сообщает, что сейчас рассчитаться за покупки можно карточкой Белкарт либо карточками, в т.ч. VISA и Mаstercard, российских банков. Команда платформы сообщает, что старается как можно быстрее настроить оплату любыми картами.

Что касается отключения от SWIFT, то, например, пресс-служба «Белагропромбанка» уже сообщила: «Банк заранее провел всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности банка в части проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов».

Пресс-служба Банка развития также сообщает, что будут приниматься меры «по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного исполнения обязательств Банка развития по проведению расчетов с юридическими лицами во всех валютах».

Еще в декабре 2020 года Нацбанк Беларуси сообщал, что платежи юрлиц на территории страны не зависят от SWIFT. На SWIFT также не завязано функционирование системы безналичных расчетов по розничным платежам.

Карточку платежной системы Белкарт можно использовать в странах присутствия платежной системы «Мир» – России, Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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