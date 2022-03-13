Белорусские военные в Бресте взбунтовались против отправки в Украину 64 13.03.2022, 8:16

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Отказываются воевать в том числе и офицеры.

Белорусские военнослужащие отказываются от участия в военных действиях против Украины. Об этом сообщил Центр стратегическим коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

По информации ведомства, призывная кампания военнослужащих запаса, которую начали власти Беларуси, вызвала панику среди населения.

"В отдельных частях, дислоцированных в районе города Брест, происходят бунты – военнослужащие, в том числе офицеры, выражают свое нежелание принимать участие в войне против Украины. Также участились случаи выезда офицеров МВД из страны вместе с семьями. Чтобы стабилизировать ситуацию, из России начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в вооруженных силах Беларуси", – говорится в сообщении.

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