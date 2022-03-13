Отечественная война украинцев: 18-й день сопротивления (онлайн) 3 13.03.2022, 8:25

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(обновляется) Хроника основных событий.

Украинцы 18-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Агрессор несет колоссальные потери, меняет свои планы. Как в субботу заявил президент Украины Владимир Зеленский, за время полномасштабного вторжения России в Украину в плен украинским военнослужащим сдались порядка 600 российских военных.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 18-х суток войны. Что происходило в Украине 12-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

10:55 Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала последствия, с которыми столкнется Лукашенко, если отдаст приказ о вторжении сухопутных войск в Украину.

10:49 Белорусы Бельгии отправляют еженедельно помощь белорусским добровольцам, которые вместе с украинцами сражаются против российских оккупантов.

10:42 Как белорусские мужчины реагируют повестки из военкоматов. Повестки начали приходить после начала войны России против Украины.

10:36 Потери российских оккупантов с начала вторжения в Украину.

10:30 Сбитый самолет РФ над Изюмом (Харьковская область) в падении:

10:23"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук", — заявил известный писатель Стивен Кинг.

«Жизненно важно, чтобы русский народ понимал, что это происходит. Крайне важно разрушить стену дезинформации», — опубликовал такой твит американский писатель, который с самого начала войны в Украине заявил о поддержке украинского народа.

10:18 Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты летной годности российских самолетов. Под запрет полётов попадёт 745 самолетов, которые зарегистрированы на Бермудах.

10:13 10-я отдельная горно-штурмовая бригада Украины захватила российский комплекс радиоэлектронной борьбы.Теперь комплекс РЭБ будет работать против самих оккупантов.

10:08 Яворовский военный полигон под Львовом после авианалета оккупантов. Расстояние от полигона до украинско-польской границы менее 25 километров.

10:03 Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных РФ. Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы.

09:58 Солидарность с Украиной на матче литовского чемпионата между «Ритас» и «Пено Жвайгждес».

09:53 Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил оперативную информацию по состоянию на утро 13 марта. Что происходит на главных участках фронта.

09:48 Защитники Чернигова уничтожили ракетное подразделение оккупантов. Часть российских солдат сдались в плен.

09:42 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким: «По всем сетям, по всем перехватам, разговорам в России, Беларуси, орки нас не только нас боятся, они нас уважают... Это основной показатель того, что победа будет за нами».

09:37 Жители Лунинца Брестской области этим утром заметили следы в небе после предполагаемого пуска ракет.

09:32 «Технобанк» установил лимит на операции с использованием банковских карт.

09:25 Центр Харькова сейчас. «Ощущение, что я попал в какой-то фантастический мир», — сообщает голос за кадром.

09:17 В Молодечно говорят «Нет войне!» и поддерживают Украину.

09:11 «Вторая армия мира» превращается в металлолом благодаря украинским артиллеристам. Россияне, уходите домой, пока не поздно!

09:08 У Путина остались всего лишь два варианта.

08:57 Мариуполь. На первом снимке - город до прихода рашистов. На втором - после.

08:49 Оккупанты покинули Скадовск (Херсонская обл.), ситуация в городе контролируемая – мэр города Александр Яковлев.

08:46 В Луганской области в городе Попасная российские оккупанты бросили фосфорные боеприпасы.

08:36 Впервые с начала войны взрывы раздались во Львовской области. Сообщается, что россияне совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). Было выпущено восемь ракет.

08:34 ВСУ сбили еще два российских вертолета и два истребителя. ПВО также перехватили крылатые ракеты оккупантов.

08:30 Баннеры города Запорожье, который готовится к боям с российской армией.

08:25 Белорусские военные в Бресте взбунтовались против отправки в Украину. Отказываются воевать в том числе и офицеры.

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