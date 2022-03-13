«Технобанк» установил лимиты на операции по карточкам 1 13.03.2022, 9:17

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Снятие наличных в долларах и евро, с карточек в белорусских рублях приостановлено.

«Технобанк» установил лимит на операции с использованием банковских карт, сообщается на сайте банка.

Лимит для совершения наличных расходных операций по карточкам, оформленных к счетам в долларах и евро, установлен в размере 2000 USD и 500 EUR в сутки соответственно.

Лимиты в системе дистанционного банковского обслуживания — интернет-банк и мобильное приложение, на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте) установлены в размере 2000 долларов, 100 евро в сутки соответственно.

Снятие наличных в долларах и евро, с карточек в белорусских рублях временно приостановлено.

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