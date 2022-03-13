Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ 13.03.2022, 9:24

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В войсках РФ растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

Украина начала 18-е сутки противостояния российским захватчикам. Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил оперативную информацию по состоянию на утро 13 марта.

«Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины», – сообщили в Генштабе.

Указано, что морально-психологическое состояние российских оккупантов, участвовавших в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться. Также растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

«По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения», – добавили в Генштабе.

Из-за потерь русские вооруженные силы формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

«Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!», – подытожили в Генштабе ВСУ.

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