Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных РФ

Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных РФ23
- 13.03.2022, 9:32
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Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы.
Российских раненых военных лечат на территории Беларуси. Однако крови для хирургических операций не хватает.
Поэтому задействуют резервы, накопленные для граждан Беларуси. Приблизительно 2/3 резерва перенаправили на нужды оккупантов, сообщает 24tv.ua.
Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы
Как сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, активно начали собирать кровь среди:
работников бюджетной сферы;
гражданского населения.
Большое количество военнослужащих из России лечатся в медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси.