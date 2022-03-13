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Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных РФ

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  • 13.03.2022, 9:32
  • 9,264
Около 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправили на нужды военных РФ

Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы.

Российских раненых военных лечат на территории Беларуси. Однако крови для хирургических операций не хватает.

Поэтому задействуют резервы, накопленные для граждан Беларуси. Приблизительно 2/3 резерва перенаправили на нужды оккупантов, сообщает 24tv.ua.

Кровь собирают среди населения и работников бюджетной сферы

Как сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, активно начали собирать кровь среди:

работников бюджетной сферы;

гражданского населения.

Большое количество военнослужащих из России лечатся в медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси.

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