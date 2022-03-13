Оккупанты отступили из Скадовска в Херсонской области 2 13.03.2022, 9:48

7,250

В городе работают патрули из местных жителей.

9 марта в СМИ появилась информация, что оккупационные войска РФ вошли в украинский город Скадовск в Херсонской области. В соцсетях появилось видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта.

Однако уже 12 марта мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что "русского мира" в его населенном пункте нет, сообщает segodnya.ua.

"В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Однако прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого действительно нет продуктов питания", – рассказал об обстановке в городе городской голова Скадовска.

В городе работают патрули из местных жителей. С понедельника, 14 марта, в Скадовске планируется восстановление учебного процесса, как и в большинстве регионов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».