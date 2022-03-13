Какие потрясения ждут экономику Беларуси в ближайшее время? 3 13.03.2022, 9:52

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Комбинация экономического и финансового кризисов грозит стать наиболее тяжелой в новейшей истории нашей страны.

Старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук презентовал исследование «Экономика Беларуси в новых условиях: что происходит и чего ожидать». В работе анализируются перспективы экономики в свете ситуации в Украине и введения санкций в отношении России и Беларуси, пишет belmarket.by.

В текущем году, по мнению экономиста, Беларусь ждет «экспортный шок», проще говоря – сокращение экспортных поставок на внешний контур.

В 2021 году на долю Евросоюза приходилось 23,9% всего экспорта Беларуси, на долю России – 41,1%, Украины – 13,6%. В условиях новых санкций можно ожидать понижения экспортного потенциала: на европейском направлении – до 20%, в торговле с Украиной – до 10%, в торговле с РФ – около 5%.

Расширению белорусского экспорта также будут препятствовать транспортные и логистические барьеры, которые станут прямым следствием происходящих событий в Украине. В ближайшей перспективе ожидаются логистические сбои в регионе.

Потенциал сжатия внутреннего инвестиционного спроса может выйти на уровень 10% и более. Дмитрий Крук считает, что в стране будет наблюдаться дефицит источников финансирования:

запасы собственных средств предприятий быстро истощатся;

произойдет сворачивание подпитки инвестиций за счет банков;

последует сокращение бюджетной подпитки.

В изменившихся условиях есть предпосылки для сжатия внутреннего потребительского спроса. Реальностью могут стать падение зарплат и новая волна эмиграции.

Дмитрий Крук полагает, что можно ожидать значимых и резких изменений в структуре потребительского спроса. Вырастет спрос на товары первой необходимости и продукцию более низких ценовых категорий. Товары длительного пользования, импортные товары и продукция более высоких ценовых категорий отойдет на второй план.

В ближайшем будущем Беларусь ожидает ряд потрясений, некоторые из них уже начали проявляться. Например, ценовой шок – реакция на ситуацию с обменным курсом. Продолжится рост инфляционных и девальвационных ожиданий. В финансовом секторе прогнозируется ухудшение состояния ликвидности в нацвалюте. Негативным фактором также является блокирование банков через санкции и исключение некоторых банков из системы SWIFT.

В сложившейся ситуации ключевая задача государства – попытаться минимизировать потери от санкций и не допустить дефолта. В распоряжении экономических властей есть золотовалютные резервы в размере 8,3 млрд долл. Но есть и много вопросов без ответов. Какой частью из них можно свободно распоряжаться ввиду санкций? На что их готовы тратить и до какого предела? Как будут расставлены приоритеты в использовании резервов?

Дмитрий Крук считает практически неизбежным сценарий в следующем формате:

масштабное сжатие ВВП,

высокая инфляция,

обесценивание обменного курса,

финансовая дестабилизация, перерастающая в полномасштабный финансовый кризис.

«Комбинация экономического и финансового кризиса грозит стать наиболее тяжелой в новейшей истории. Каких-либо мощных стабилизаторов для стопора развития кризиса практически нет», – резюмирует эксперт.

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