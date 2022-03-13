Белорус: В армию я сейчас точно не пойду, лучше в лес 9 13.03.2022, 10:08

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Как белорусские мужчины реагируют повестки из военкоматов.

Повестки начали приходить после начала войны России против Украины. Их получатели связывают это с возможным участием Беларуси, передает «Радыё Свобода».

Уроженец одного из райцентров в Могилевской области Андрей (имя изменено. — РС) отслужил в белорусской армии в 2008 году. Получил военный билет, со временем переехал в Минск, квартира в райцентре осталась пустой. За все годы, прошедшие со службы в армии, его ни разу не беспокоили из военкомата. Не вызывали на сборы, не просили пройти медкомиссию. Так продолжалось более 10 лет. До начала войны России против Украины.

«Я пришел голосовать на референдуме 27 февраля, приехал в свой райцентр из Минска, — рассказывает Андрей. — Мне дали бланк, я проголосовал. И уже когда выходил, одна женщина из комиссии попыталась пойти за мной, подходила с бумажкой в руках. Подошла и говорит: «Вот вам повестка из военкомата». Так и сказала. Я спросил, что за повестка. Ответила, что хотят какие-то детали уточнить, что-то им от меня нужно. Спросила, живу ли я по адресу, где зарегистрирован. Ответил ей, что ничего не знаю. Не стал ее слушать и просто пошел».

Андрей признается, что на самом деле хорошо знал, чего его ищут люди из военкомата. За несколько дней до 27 февраля ему позвонил бывший сослуживец и предупредил, что они оба снова могут попасть на службу в армию.

«По правде говоря, я сразу понял, в чем дело, - рассказывает Андрей. - У меня есть друг-ровесник. Он тоже в Минске сейчас живет, но зарегистрирован в какой-то деревне. Я точно не помню, как она называется. Этот друг мне позвонил буквально за 2-3 дня до референдума и рассказал, что его отцу звонили из военкомата. Расспрашивали, где он. Хотели повестку дать».

С того момента на участке для голосования прошло более двух недель. Андрей пока не звонил в военкомат, чтобы узнать, зачем его ищут. В квартире в небольшом райцентре, где он зарегистрирован, никто не живет. Почтовый ящик тоже некому проверить. Парень говорит, что другу, который рассказывал Андрею о любопытстве со стороны военкомата, также попытались вручить повестку на участке для голосования на референдуме. Он отказался.

«Мы с ним вместе служили, — говорит Андрей. — Его после демобилизации один раз уже призывали в резерв. А меня никогда не беспокоили. Я не имею офицерского звания, просто рядовой. У меня военная специальность — понтонер. Мы должны в условиях войны налаживать переправы через реки. Но в реальности я в основном занимался обслуживанием военной техники. Другими машинами».

Уже после начала войны России против Украины официально Министерство обороны Беларуси сообщало, что в последующие месяцы планирует призвать на срочные сборы около 150 офицеров запаса. Военные чиновники утверждают, что это никак не связано с войной в Украине, а призыв резервистов в Беларуси — обычное явление.

Как стало известно Свободе сразу из нескольких источников, военкоматы в разных частях Беларуси пытаются вызвать из резерва не только офицеров. Повестки приходят и тем, кто живет сейчас в Беларуси, а также тем, кто давно уехал за границу.

«Я выехал из Беларуси потому, что нашел в почтовом ящике повестку из военкомата, — рассказал Свободе минчанин, перебравшийся в Литву из Минска в первые дни марта. — Планировал это раньше сделать, имел уже визу. Но выехал срочно, когда мне и моим знакомым начали приходить повестки в армию. Не знаю, зачем их рассылают. Уехал сразу, когда увидел ее в ящике, даже не забирал ее оттуда».

«Я не против защищать свою Родину, но идти защищать интересы старых больных людей?»

Повестки из военкоматов приходят тем, кто уже отслужил в армии, имеет военную специальность и признан достойным для службы в мирное время. Собеседники Свободы связывают неожиданный интерес к себе со стороны Минобороны с последними событиями в Украине.

«Я не против защищать свою родину, но идти защищать интересы старых больных людей? Мне этого не нужно, — говорит собеседник. — Вообще думаю о том, чтобы уехать из Беларуси. Давно хотел это сделать, но сейчас, видимо, надо ускориться. Только неизвестно, как это сделать сейчас. Становится все сложнее и сложнее. В армию я точно не намерен сейчас идти, лучше в лес».

По словам Андрея, вместе с другом через знакомых в военкомате они попытались узнать, куда на самом деле их хотят вызвать повестками.

«Как нам рассказали, сейчас в армии занимаются расконсервацией техники, — говорит собеседник. — Выгоняют ее из так называемых «зон хранения». И как будто им не хватает специалистов для обслуживания этой техники. Поэтому нужны люди. А я как раз в части занимался этим. Хотя у меня специальность в «военнике», обозначена как «понтонер», на самом деле я работал на обслуживании грузовых автомобилей, других разных».

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