Наталья Радина: Если Лукашенко отдаст команду вступить в войну, он потеряет поддержку силовиков 25 13.03.2022, 10:27

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Наталья Радина

Понеся потери в Украине, военные отвернутся от диктатора.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина в интервью «Радыё Рацыя» прокомментировала последствия, с которыми столкнется Лукашенко, если отдаст приказ о вторжении сухопутных войск в Украину.

- По вашему мнению, о чем пять часов могли разговаривать Владимир Путин и Александр Лукашенко, конечно, кроме того, что передали нам официально их агентства.

- Действительно, информации очень мало. Но очевидно, что во время этой встречи обсуждался вопрос вхождения белорусской армии на территорию Украины и ввязывания белорусской армии в войну, которую сегодня Россия ведет против Украины с помощью режима Лукашенко.

Я думаю, что пять часов Путин принуждал Лукашенко к этому решению. И трудно сейчас сказать, о чем они договорились.

Видимо, все-таки Россия пообещала режиму Лукашенко определенную экономическую поддержку. И в ближайшее время так или иначе белорусская армия может попытаться вступить в войну против Украины.

Как это будет происходить, пока трудно сказать. Возможно, это будет открытое вторжение. Однако сейчас постоянно поступает информация о том, что моральный и психологический уровень личного состава белорусской армии крайне низок.

Белорусские военные не хотят воевать против братского народа. И офицеры докладывают, что в случае вступления белорусской армии, возможна массовая сдача в плен белорусских военных или их переход на сторону Украины в этой войне.

А также о том, что младший состав может поднять оружие против офицерского состава в случае, если белорусских солдат пошлют воевать в Украину.

Возможен также вариант того, что часть белорусских военных могут ступить на территорию Украины в российской форме, в составе российских частей, или будут направлены под видом «миротворцев» якобы для охраны Чернобыльской АЭС.

Эти варианты вполне возможны на мой взгляд.

- У меня такое впечатление, что в последнее время Лукашенко значительно остыл в своих воинственных стремлениях. Может, действительно, он не полностью контролирует свою армию?

- Я думаю, что эти первые бравурные заявления, которые Лукашенко сказал в адрес Украины, хамские высказывания в адрес Зеленского и в адрес белорусских военных, связаны с тем, что он ожидал блицкриг и что Украина сдастся в течение 3-4 дней.

Сейчас он видит, какие потери несет российская армия, а мы знаем, что уже около 12 тысяч российских военных погибло в Украине, а также имеются большие потери в технике.

И в этой ситуации Лукашенко, конечно, понимает, что в случае вступления белорусской армии на территорию Украины будут такие же большие потери и среди белорусских военных. А это приведет к тому, что силовики отвернутся от самого Лукашенко и он лишится своей единой и последней опоры.

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