Как налоговики будут проверять доходы белорусов, оформивших на себя дорогую машину 3 13.03.2022, 10:34

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И чем это чревато.

Тот самый указ №140 позволяет сэкономить на растаможке автомобиля, но только если машина оформляется на льготника. Однако под эту льготу стали ввозить и автомобили из дорогих сегментов. Откуда у многодетной семьи или инвалида столько денег?

Читатели «Автобизнеса» не раз спрашивали, каким способом налоговая проверяет превышение расходов над доходами. А если речь идет не о пригоне под указ №140, а вы просто купили дорогую машину, одолжив деньги у товарища или родственников?

Про долг

Как следует из ст.761 Гражданского кодекса, если сумма займа в 10 раз превышает размер базовой величины (если деньги дает физлицо), то такой договор займа должен оформляться письменно. Если одалживает юридическое лицо, то оформлять это в письменном виде придется в любом случае. Расписка при этом является документом, подтверждающим заключение договора займа между физлицами.

Одалживать можно и в иностранной валюте, но только с соблюдением ст.298 ГК:

1. Денежные обязательства должны быть выражены в белорусских рублях (статья 141).

В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах ("специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон.

Как проверят

В налоговом законодательстве есть такое понятие, как камеральная проверка. Это значит, что налогоплательщику дается право самостоятельно устранить нарушение и доплатить налог, сбор (пошлину). Никаких специальных предписаний на проведение такой проверки не требуется.

В Налоговом кодексе имеется ст.73-1 "Камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица". Это то, о чем мы и ведем речь, – о последствиях при оформлении на себя дорогостоящего автомобиля.

Для начала определим, что в принципе является доходами, а что – расходами:

Доходы – денежные средства, в том числе займы (за исключением коммерческих займов), иное имущество, полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, индивидуальных предпринимателей и организаций.

Расходы – денежные средства, иное имущество, направленные физическими лицами на приобретение имущества, оплату работ (услуг), а также использованные на иные цели.

Разберемся на примере: вы приобрели автомобиль, стоимость которого вызвала интерес у налоговой инспекции, где пожелали проверить данную покупку.

Налогового инспектора интересует один вопрос – соответствуют ли расходы на покупку авто доходам самого покупателя? В этом суть камеральной проверки. Инспекторы сопоставляют суммы на основании имеющихся в налоговом органе документов и (или) информации о полученных доходах и понесенных расходах. Такая проверка может осуществляться за последние 10 лет. Если же проверяемый укажет, что доход был получен им за больший срок, то проверять будут и этот период. Инициатором проведения проверки в том числе могут являться органы милиции, КГБ, Госконтроля, Следственного комитета, прокуратуры.

Понятное дело, что налоговый инспектор попросит пояснения по поводу источников дохода, и тут нужно хорошо подумать, что ответить, ведь все это будет проверяться. Процедура такова: налоговая направляет проверяемому расчет доходов и расходов вместе с требованием о даче пояснений об их источниках. Лично под роспись, заказным письмом с уведомлением о вручении, через личный кабинет на сайте ИМНС и даже посредством СМС или электронной почты, а также иным способом – требование могут донести по-разному. При этом считается, что лицо надлежаще уведомлено о проведении проверки.

На ответ дается 30 дней. Если человек на больничном, в командировке, за границей, то этот срок продлевают при документальном подтверждении этих периодов. Если же пояснение “просрочено” или содержит неполные данные, то оно не учитывается при проведении проверки.

Если превышение расходов над доходами не установлено, то оформляется сообщение об этом. В противном случае составляется акт, а разница между фактическими расходами и установленными налоговиками доходами подлежит налогообложению. В соответствии с пп.7-7.1 ст.214 НК, это 20% подоходного налога на эту разницу.

Так что, оформляя на себя дорогостоящее имущество, машину и т.п., нужно помнить, что с вас могут спросить. И заработок, полученный за услугу по оформлению, поблекнет перед теми суммами, которые могут потребовать доплатить после.

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