Ведущие предприятия Гомельской области уже столкнулись с сильнейшим кризисом 13.03.2022, 11:21

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На «Гомельском химическом заводе» остановлено два производства.

Телеграм-канал «БГМ» опубликовал письмо подписчика:

- На «Гомельском химическом заводе» сейчас остановлено два производства, в том числе сернокислое. Крупнейший украинский рынок утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины. Польша, Литва и Латвия пока не вводили ограничений, но и в этих направлениях есть неопределенность. Работников собираются переводить на четырехдневку или отправлять в отпуск за свой счет.

У «Белоруснефти» тоже проблемы. Мозырьский НПЗ встал, он занял нефть у «Белоруснефти». В итоге сырье куда-то делось. Работники не знает куда. Итог: МНПЗ — должник перед «Белоруснефтью», а у «Белоруснефти» проблемы, так как долг не возвращается.

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