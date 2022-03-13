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НАТО будет защищать конвои с оружием для Украины от оккупантов

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  • 13.03.2022, 11:29
  • 17,582
НАТО будет защищать конвои с оружием для Украины от оккупантов

Нападение на них будет считаться нарушением пятой статьи Устава альянса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием для Украины от потенциального нападения российских оккупантов. Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона, сообщает zn.ua.

«Сегодня руководитель НАТО, который сегодня непосредственно руководит НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют – они будут считать это нарушением пятой статьи, которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это», - заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, Украина сдерживает дальнейшее наступление войск РФ на Альянс, поэтому западным партнерам важно не останавливать устойчивые поставки современного и эффективного оружия в Украину.

Данилов считает, что РФ планирует дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его мнению, следующей целью России после Украины может стать Литва.

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