Забастовка как способ остановить войну 6 Артем Черников

13.03.2022, 11:44

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Артем Черников

Мотивации действовать против диктаторов стало больше.

Начиная с первых дней войны и до сих пор, некоторые не знают, как на реагировать: кто-то полностью абстрагируется и уходит в себя, кто-то скупает остатки гречки в магазинах, у кого-то паника. Все это является нормальной реакцией психики и нашего организма на войну, которую развернули Путин и Лукашенко. Наше поколение никогда не видело войны. Никто даже и представить себе не мог подобное в 21 веке. Нам даже не дают отдышаться. Избитое репрессиями и «молчаливым ковидом» белорусское общество встретило новое испытание. Теперь планированием и анализом мало кто занимается. Включился инстинкт выживания. Зажавшись в своей реальности, люди думают: «Хоть бы не стало хуже». Но практика показала, что именно бездействие и эгоизм приводят к самым негативным последствиям.

Война — это самое страшное общественное явление и мы обязаны сделать все, чтобы ее остановить. Никто, конечно, не призывает бросаться под бронетранспортеры фашистов. Есть большое количество других методов борьбы. Здесь можно обратиться к верному спутнику любых революций — рабочему движению. Про забастовку было рассказано очень много, наверное, каждый белорус уже знает это слово. Но никто не знает, как и с чего начать лично ему.

Мы, рабочие — профессионалы своего дела. И только мы знаем, как конкретно работать на наших установках, нашем оборудовании. На своей территории мы цари и боги, которые владеют полной информацией о своем рабочем месте, соответственно, мы знаем и каждый косяк, которого быть не должно. Это могут быть недостатки в технологической схеме, какие-либо мелкие разгерметизации, даже не вовремя выданная рабочая одежда. Коротко говоря, все недостатки, прописанные в рабочей инструкции, могут стать предлогом отказа от работы. Ничего не объявляя, вы можете бастовать по-итальянски. К тому же, как раз на этой неделе практически все увидели свои расчетные листы и соотнесли зарплаты с курсом долларом. Мотивации остановить диктаторов стало больше.

Это касается не только производственной сферы деятельности. Любой отказ от работы - ваш личный вклад в очень важную задачу — прекращение огня. Продавец в сельском магазине, который не продаст товар оккупанту из-за переучета; электрик, которому годами не выдают новую рабочую одежду; механики, зарплаты которых просто на дне и инструменты с советских времен - могут спасти жизни невинных людей.

Это первые шаги, которые нам следует предпринять уже сейчас. Но стоит помнить, что введенные санкции против диктаторских режимов — сильнейшие в современной истории. Они заденут абсолютно все сферы нашей жизни и массовая забастовка — просто неизбежное для узурпатора явление. Параллельно с личными действиями каждого необходимо налаживать горизонтальные связи друг с другом: как внутри ваших заводов, так и обращаться к другим предприятиям. Все, кто против войны и диктатуры, должны быть объединены общей идеей победы. Наладить контакты друг с другом необходимо для полной координации и контроля ситуации на каждом заводе. Часть предприятий уже фактически работают с перебоями или вовсе остановлены, но мы должны быть готовы к всеобщей забастовке, которая остановит диктатуру и войну.

Лукашенко обесценил наш труд и позволил наступление с нашей территории на страну, которую мы все так любим. На страну, где у каждого второго белоруса есть друзья или родственники. Нам следует немедленно остановить диктатора, применяя различные способы борьбы. Нужно понять, что каждый из нас — это частичка большинства. Сила единства всегда побеждала. Режимы сделали все, чтобы рухнуть. Нам же необходимо ускорить процесс, чтобы спасти как можно больше жизней.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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