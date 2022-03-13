Валюта в Беларуси «испаряется» на глазах 13.03.2022, 13:16

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Какие ограничения уже ввели банки?

Валюта испаряется на глазах, пишет «Беларусь за МКАДом».

Сегодня «Технобанк» приостановил снятие наличных в долларах и евро с карточек в белорусских рублях.

Лимит по имеющимся расходным операциям для карточек, привязанных к счетам в долларах и евро, теперь 2000 и 500 в сутки соответственно.

Ограничили и суммы безналичной продажи валюты в интернет-банке и мобильном приложении. Сейчас это 2000 долларов и 100 евро в сутки. Это уже второе ограничение в банке с 9 марта.

В интернет-банкинге МТБанка на доллары или евро можно обменять максимум 1500 рублей в сутки.

Приорбанк ввел лимит для карт в беларусских рублях: совершать платежи, снимать наличные или покупать валюту можно до 3000 рублей в сутки.

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