Николай Дедок отказался от работы в колонии

Николай Дедок отказался от работы в колонии4
- 13.03.2022, 13:29
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Политзаключенный сделал это в знак протеста.
Политзаключенный, активист анархистского движения Николай Дедок отказался от работы в Горецкой колонии, где отбывает наказание, сообщили «Радыё Рация» его друзья.
По его словам, это случилось 10 марта в знак протеста против лишения его переписки и угроз в отношении тех осужденных, которые с ним общаются.
Цензурой было уничтожено более 30 писем.
Николая Дедка незаконно приговорили к пяти годам колонии общего режима. При задержании его избили, что было подтверждено экспертизой.