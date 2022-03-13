Николай Дедок отказался от работы в колонии 4 13.03.2022, 13:29

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Николай Дедок

Политзаключенный сделал это в знак протеста.

Политзаключенный, активист анархистского движения Николай Дедок отказался от работы в Горецкой колонии, где отбывает наказание, сообщили «Радыё Рация» его друзья.

По его словам, это случилось 10 марта в знак протеста против лишения его переписки и угроз в отношении тех осужденных, которые с ним общаются.

Цензурой было уничтожено более 30 писем.

Николая Дедка незаконно приговорили к пяти годам колонии общего режима. При задержании его избили, что было подтверждено экспертизой.

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