Жители многих российских городов вышли на митинги против войны с Украиной 12 13.03.2022, 13:52

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Акции уже проходят в Сибири, на Урале и в Брянске.

Во многих российских городах сегодня идут протесты против вторжения РФ в Украину.

В Сибири и на Урале российская полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной, сообщает meduza.io.

В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.

Акции проходят также в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.

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