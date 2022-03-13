Жители многих российских городов вышли на митинги против войны с Украиной

Жители многих российских городов вышли на митинги против войны с Украиной12
- 13.03.2022, 13:52
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Акции уже проходят в Сибири, на Урале и в Брянске.
Во многих российских городах сегодня идут протесты против вторжения РФ в Украину.
В Сибири и на Урале российская полиция задерживает людей, которые вышли на акции против войны с Украиной, сообщает meduza.io.
В Перми задержаны три человека, в Томске — семь.
Акции проходят также в Новосибирске, Иркутске, Барнауле, Омске, Екатеринбурге, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Брянске.