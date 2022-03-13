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Воин «Брест» из батальона Кастуся Калиновского: Киев станет могилой для русской армии

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  • 13.03.2022, 14:11
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Воин «Брест» из батальона Кастуся Калиновского: Киев станет могилой для русской армии

Белорус, который со времен АТО воюет за Украину, ответил на важные вопросы.

Белорусский воин с позывным «Брест» - один из бойцов белорусского батальона имени Кастуся Калиновского, участник французского Иностранного легиона, защитник Украины еще со времен АТО (2014 год).

Боец поговорил с создателем популярных белорусских телеграм-каналов Сергеем Беспаловым насчет войны, настроения в батальоне, об отношении простых украинцев к белорусам, что с оружием в руках поднялись на защиту Украины.

«Брест» рассказал о тех, из кого состоит батальон, стоит ли бояться «кадыровцев», когда и чем закончится эта война.

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