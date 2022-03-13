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Пенсионерке из Гродно присудили штраф в размере 1860 рублей за протест против войны

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  • 13.03.2022, 14:44
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Пенсионерке из Гродно присудили штраф в размере 1860 рублей за протест против войны

Ее трое суток продержали в ИВС.

В Гродно 13 марта состоялся суд над пенсионеркой, которая 27 февраля, в день так называемого референдума, вышла в город, чтобы выразить свое отрицательное отношение к войне, передает «Белсат».

Женщину пожилого возраста задержали и продержали в ИВС трое суток, после чего состоялся суд, но дело было направлено на доработку.

Рассмотрение дела продолжилось 12 марта. В итоге судья наказал пенсионерку штрафом в размере 60 базовых (1860 рублей) за участие в «несанкционированном массовом мероприятии» (cт. 24.23 КоАП РБ).

По информации Государственной Федерации профсоюзов Беларуси, в марте 2022 года средняя пенсия по стране – 580 рублей. Таким образом пенсионерка должна отдать на штраф более трех своих пенсий.

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