Белорусы, легально находившиеся в Украине на 24 февраля, могут получить помощь ЕС
- 13.03.2022, 15:04
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Предполагаемый срок действия временной защиты будет составлять 9-12 месяцев.
Граждане Беларуси, которые легально находились на территории Украины на момент 24 февраля 2022 года и выехали в ЕС, смогут податься на временную защиту. Совет Евросоюза принял такое решение на основании директивы 2001/55/ EC, принятой в 2001 году, когда Европа справлялась с последствиями войны на территории бывшей Югославии, передает «Еврорадио».
Предполагаемый срок действия временной защиты будет составлять 9-12 месяцев. На данный момент ещё не разработана процедура подтверждения статуса временной защиты, однако Управление по делам иностранцев планирует максимально упростить эту процедуру.