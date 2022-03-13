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Завод «БелДжи» останавливает производство

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  • 13.03.2022, 15:17
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Завод «БелДжи» останавливает производство

Часть сотрудников отправляют в «отпуск».

СЗАО «БЕЛДЖИ» до апреля приостанавливает свою деятельность. На предприятии уверили, что временная пауза не скажется на продажах и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси, сообщил порталу av.by пресс-центр завода.

С 16 марта по 1 апреля часть сотрудников будет отправлена в отпуск. Такое решение принято в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из Китая.

Ранее Geely подняла цены на все машины. Так, с 10 марта стоимость автомобилей в зависимости от модели и модификации выросла на величину от 6 500 до 17 800 рублей.

На заводе под Борисовом производятся кроссоверы Geely Atlas Pro, Geely Coolray и Tugella.

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