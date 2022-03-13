Около $300 миллиардов золотовалютных резервов Центробанка РФ заморожены из-за санкций 7 13.03.2022, 15:49

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Это половина того, что есть у России.

В результате санкций была заморожена половина золотовалютных резервов Банка России, то есть около 300 миллиардов долларов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«У нас общий объем резервов около 640 миллиардов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – рассказал он в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1».

Часть этих резервов находится китайских юанях, поэтому Запад сейчас оказывает давление на Пекин, чтобы ограничить доступ к ним, отметил глава Минфина.

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