Украинский артист Андрей Данилко выпустил обращение на белорусском языке

Украинский артист Андрей Данилко выпустил обращение на белорусском языке1
- 13.03.2022, 17:27
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Белорусы не должны стать пешками в преступной игре Путина.
Украинский артист Андрей Данилко написал в Instagram пост-обращение к белорусскому народу. Обращение было сделано на белорусском языке.
Он призвал белорусов не вестись на пропаганду диктатора Владимира Путина, который готов бомбить их территорию с целью обвинить потом в этом Украину.
"Украина не предпринимала и не намерена предпринимать агрессивных действий против дружественного беларуского народа, как и против любых других. Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И мы никому не позволим здесь править. А русский "братский" народ к вам не относился по-братски", – заявил артист.