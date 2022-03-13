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Украинский артист Андрей Данилко выпустил обращение на белорусском языке

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  • 13.03.2022, 17:27
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Украинский артист Андрей Данилко выпустил обращение на белорусском языке
Андрей Данилко

Белорусы не должны стать пешками в преступной игре Путина.

Украинский артист Андрей Данилко написал в Instagram пост-обращение к белорусскому народу. Обращение было сделано на белорусском языке.

Он призвал белорусов не вестись на пропаганду диктатора Владимира Путина, который готов бомбить их территорию с целью обвинить потом в этом Украину.

"Украина не предпринимала и не намерена предпринимать агрессивных действий против дружественного беларуского народа, как и против любых других. Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И мы никому не позволим здесь править. А русский "братский" народ к вам не относился по-братски", – заявил артист.

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