Украинский журналист: ВСУ практически уничтожили подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты 3 13.03.2022, 18:25

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Погибли около 600 россиян.

Украинский журналист Роман Цимбалюк в «Фейсбуке» сообщил о новых успехах ВСУ:

— Подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) практически полностью уничтожены ВС Украины. Как сообщается, в результате принятия не обдуманных решений командования бригады потери составили около 600 военнослужащих убитыми и столько же раненых. В это же время, личный состав бригады не имеет доступа к продуктам питания и жилью.

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