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США предупредили Китай о последствиях, если он поможет России

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  • 13.03.2022, 20:19
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США предупредили Китай о последствиях, если он поможет России

Вашингтон не позволит Кремлю обходить санкции.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил Пекин, что он столкнется с последствиями, если поможет Москве уклониться от санкций из-за войны против Украины.

«Мы не позволим России избежать этих экономических санкций через любую страну мира», — сказал он в комментарии СNN.

При этом Салливан отмечал, что, по данным США, «Китай фактически знал до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина». При этом, вероятно, Пекин не понимал потенциальные масштабы происходящего, сказал советник.

«Вполне возможно, что Путин лгал им так же, как он лгал европейцам», — сказал Салливан.

В понедельник Салливан встретится с членом политбюро Коммунистической партии Китая и директором управления комиссии по иностранным делам Яном Цзечи, сообщается на сайте Белого дома. Стороны обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

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