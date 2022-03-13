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Беларусь потеряла украинский рынок

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  • 13.03.2022, 21:32
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Беларусь потеряла украинский рынок

Об этом рассказал глава «Белгоспищепрома».

В прошлом году экспорт предприятий «Белгоспищепрома» в Украину вырос на 57%, а сейчас «деловые или партнерские отношения поставлены на паузу и невозможны" , заявил председатель концерна Олег Жидков, пишет zerkalo.io.

После закрытия белорусско-украинской границы, некоторые предприятия концерна потеряют важный рынок, потому что в Украину у них шло до 70% экспорта, следует из интервью главы концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова.

— В нынешних условиях предприятия столкнулись с определенными трудностями, но ни одно из них не остановилось и продолжает работать в штатном режиме. Отдельные позиции, которые мы сегодня покупаем по импорту, которые следовали транзитом через территорию Украины, перенаправляются через другие страны, — рассказал глава «Белгоспищепрома».

Олег Жидков также подчеркнул, что из-за нарушения логистических цепочек, связанных с железнодорожным, автомобильным и авиационным транспортом, логистика подорожала и время доставки товаров увеличилось.

В то же время, по его словам, с начала года резкого роста цен на продукты питания, с которыми работает «Белгоспищепром», не произошло. Отдельные продукты подорожали до 6%.

— Цены увеличиваются, исходя из объективности удорожания процессов, которое происходят на предприятиях, а также с теми сопутствующими моментами, которые связаны с сохранностью запасов, — заявил Олег Жидков.

В «Белгоспищепроме» собираются сдерживать рост цен на свою продукцию «путем оптимизации затрат и более эффективного производства».

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