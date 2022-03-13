закрыть
13 марта 2022, воскресенье, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Киевом героической смертью погиб белорусский доброволец

11
  • 13.03.2022, 22:21
  • 19,030
Под Киевом героической смертью погиб белорусский доброволец

Боец под позывным «Тур» стоял у истоков белорусского волонтерского движения в Украине.

Сегодня под Киевом погиб белорусский доброволец под позывным «Тур», он стоял у истоков белорусского волонтерского движения в Украине, сообщает Telegram-канал «Батальён Кастуся Каліноўскага».

«Тур» был замкомандира группы, когда его отряд попал в засаду. Он погиб, прикрывая отход своих однополчан.

Напомним, ранее в Украине погиб белорусский доброволец Илья «Литвин».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников