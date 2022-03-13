Под Киевом героической смертью погиб белорусский доброволец

Под Киевом героической смертью погиб белорусский доброволец11
- 13.03.2022, 22:21
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Боец под позывным «Тур» стоял у истоков белорусского волонтерского движения в Украине.
Сегодня под Киевом погиб белорусский доброволец под позывным «Тур», он стоял у истоков белорусского волонтерского движения в Украине, сообщает Telegram-канал «Батальён Кастуся Каліноўскага».
«Тур» был замкомандира группы, когда его отряд попал в засаду. Он погиб, прикрывая отход своих однополчан.
Напомним, ранее в Украине погиб белорусский доброволец Илья «Литвин».