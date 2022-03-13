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У сбежавшего из-под ареста кума Путина нашли золотой вагон с гербом России

  • 13.03.2022, 23:28
  • 2,710
У сбежавшего из-под ареста кума Путина нашли золотой вагон с гербом России

Медведчуку его подарила жена.

В имении украинского олигарха, кума Путина Виктора Медведчука журналисты нашли вагон с перроном, подаренный ему женой Оксаной Марченко.

Журналисты "Следствие.Инфо" нашли в имении объект, накрытый маскировочной сеткой. Оказалось, что это вагон с перроном. Здесь есть рельсы, скамейки для ожидания и даже часы и фонари. Над перроном висит название станции - "Дальняя".

Вагон-ресторан украшен прописными золотыми буквами "Pullman". Это название компании, производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. "Сначала мы подумали, что семья Медведчуков заказала этот вагон у компании "Pullman" и проверили цену на него - люксовые вагоны под заказ стоят до $2,5 миллионов долларов. Позже мы узнали: вагон был сделан руками сотни украинских мастеров, дизайнеры просто "одолжили" " эскизы у люксовой марки "Pullman", - отмечают журналисты

В поезде есть основной зал для около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. При входе стоит барная стойка. Все украшено дорогим деревом, зоотом и бархатом. На стаканах виден золоченый герб Российской Федерации.

"Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по пять тысяч гривен за штуку. На самом сайте производителя так описывают эти изделия: "Серебряный подстаканник с позолоченным гербом Российской Федерации станет нетривиальным презентом для вип-персоны. Подобный подарок обязательно оценит человек, занимающий высокую должность на службе у государства", - говорится в описании этих стаканов", - отмечают журналисты.

Журналистам "Следства.Инфо" удалось найти человека, приобщенного к созданию этого вагона-ресторана. Его зовут Алексей, он строитель. По словам мужчины, это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия. Этот вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года.

"Работа длилась около года. Дизайнеры оформили этот вагон по эскизам нескольких вагонов Пулмана, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников - одна фирма производила крышу, другая - боковые панели, другие занимались отделкой", - рассказывает строитель Алексей.

По его словам, под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов, Алексей своими глазами видел, как туда спускали кухонное оборудование.

"Все строители сдавали работу Оксане Марченко 1 августа 2021 года, за шесть дней до дня рождения Медведчука — это ему был подарок от жены. Допускаю, что такие работы стоят сотни тысяч долларов, но точной суммы не знаю", — отмечает строитель Алексей.

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