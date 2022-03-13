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В плен ВСУ сдался российский военный, который вырос в Одессе

  • 13.03.2022, 23:39
  • 8,432
В плен ВСУ сдался российский военный, который вырос в Одессе

У него до сих пор там живут родственники.

В Киевской области двое российских военных сдались в плен украинским защитникам. Один из оккупантов вырос в Украине, сообщает «Новое время».

Отмечено, что оба оккупанта — военные 29 армии Восточного военного округа. Они служат в 36 отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригаде.

В частности, 41-летний старшина Галяминских Александр Владимирович — заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода. А 31-летний ефрейтор Максимов Максим Андреевич — стрелок мотострелкового взвода.

По их словам, они не знали, что едут убивать мирное население Украины, а просто «заблудились» во время учений. Попав под прицельный обстрел ВСУ, экипаж покинул поврежденную БМП-2 и разбежался по лесам. Несколько дней горе-воины бродили по Полесью без еды и воды и, учитывая все обстоятельства, решили сдаться в плен украинским военным.

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