Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко

Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко3
- 14.03.2022, 8:13
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Это ответ за поддержку агрессии против Украины.
Власти Багамских островов запретили своим резидентам работать с компаниями и физлицами, которые попали под санкции стран Запада, введенными в ответ на войну в Украине. Об этом говорится на сайте Центрального банка островного государства.
Центральный банк и финансовые власти Багамских островов издали директивы, которые запрещают резидентам участвовать в сделках с физлицами, организациями или бизнесом из России или Беларуси, находящимися под санкциями, введенными в ответ на войну в Украине. Ограничения касаются всех, кто попал под санкции США, Канады, Великобритании и ЕС и «других юрисдикций».