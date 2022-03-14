закрыть
14 марта 2022, понедельник, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко

3
  • 14.03.2022, 8:13
  • 3,022
Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко

Это ответ за поддержку агрессии против Украины.

Власти Багамских островов запретили своим резидентам работать с компаниями и физлицами, которые попали под санкции стран Запада, введенными в ответ на войну в Украине. Об этом говорится на сайте Центрального банка островного государства.

Центральный банк и финансовые власти Багамских островов издали директивы, которые запрещают резидентам участвовать в сделках с физлицами, организациями или бизнесом из России или Беларуси, находящимися под санкциями, введенными в ответ на войну в Украине. Ограничения касаются всех, кто попал под санкции США, Канады, Великобритании и ЕС и «других юрисдикций».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников