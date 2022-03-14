Багамы присоединились к санкциям против режима Лукашенко 3 14.03.2022, 8:13

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Это ответ за поддержку агрессии против Украины.

Власти Багамских островов запретили своим резидентам работать с компаниями и физлицами, которые попали под санкции стран Запада, введенными в ответ на войну в Украине. Об этом говорится на сайте Центрального банка островного государства.

Центральный банк и финансовые власти Багамских островов издали директивы, которые запрещают резидентам участвовать в сделках с физлицами, организациями или бизнесом из России или Беларуси, находящимися под санкциями, введенными в ответ на войну в Украине. Ограничения касаются всех, кто попал под санкции США, Канады, Великобритании и ЕС и «других юрисдикций».

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