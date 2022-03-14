«Квартиры, которые были по $500, сдают по $800» 3 14.03.2022, 8:28

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Сколько сейчас стоит снять жилье в Ереване, куда тоже едут белорусы.

Вслед за Грузией, где ситуация на рынке арендного жилья близка к коллапсу, желающие сменить место жительства поехали в Ереван, куда тоже летают самолеты из Минска. «Квартиры подорожали вдвое», — жалуются местные и приезжие. Realt поговорил с белорусками, которые живут в Ереване, и попросил эксперта прокомментировать ситуацию.

Екатерина приехала в Ереван из Минска около недели назад.

— Глубоко мы еще не не успели изучили цены на аренду, но уже видим, что цены очень выросли и продолжают расти. Местные сами удивляются такому увеличению стоимости арендного жилья. Несколько дней назад мы сняли трехкомнатную квартиру со старым ремонтом, не сильно далеко от центра за $ 900.

Еще одна белоруска — Ольга — живет в Ереване больше года.

— То, что в нынешней ситуации квартиры подорожали вдвое, — это точно. И это при том, что квартиры здесь, в основном, с так себе ремонтом и бабушкиной мебелью. Как ни прискорбно, но люди пытаются нажиться на горе других людей. Как говорится, бизнес и ничего кроме бизнеса. Хотя бы сдавали по той цене, которая была на рынке до этого, но нет. И так не дешево было, а сейчас заоблачные цены. Квартиры, которые сдавались по $ 500, теперь сдают по $ 700−800. Такие расценки я слышу от знакомых армян.

Лера искала квартиру в аренду около недели назад.

—Были квартиры с техникой и простым ремонтом за $ 400 в месяц, но таких вариантов было немного. Большинство уже начиналось от $ 500.

«Количество гостей из Беларуси и России выросло»

— Есть мнение, что цены на квартиры в Ереване выросли, но специалисты в этой области, в том числе и мы, не согласны с таким раскладом, — говорит директор внешней туристической компании Armer Realty & Tour Андраник Анушаванян. — Ежегодно, начиная с апреля, цены на аренду жилья постепенно начинают расти и увеличиваются на 25−30%. В этом году повторился тот же процесс — но всего на месяц раньше. Можно сказать, что в этом году сезон начался раньше.

У нас много гостей, и почти никто не жалуется на цены, особенно если в Армении не первый раз. Заметна большая разница в ценах между пригородом и центром Еревана. Если двухкомнатная квартира в центре Еревана стоит $ 500−550 в месяц, то за пределами центра $ 250−350. А при посуточной аренде ту же двухкомнатную квартиру со всеми необходимыми удобствами можно снять за $ 30−50 в центре и $ 20 за пределами центра.

Стоит отметить, что каждый год в эти дни начинается Персидский Новый год. Большое количество туристов из Ирана приходят в Ереван, а затем на летние каникулы приезжает большое количество армян из США. Что касается гостей из России и Беларуси, то да, их количество резко увеличилось, для нас это очень радостный факт не только с точки зрения бизнеса, но и потому что в городе происходят приятные перемены.

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