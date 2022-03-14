Украинцы не дали врагу прорваться в Киев по понтонному мосту возле Гостомеля 14.03.2022, 8:55

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фото: Maxar Technologies

Река - серьезное препятствие для российских военных.

Украинские военные предотвратили попытку российской военной техники пересечь реку Ирпень по понтонному мосту возле Гостомеля. Такие данные показывают новые спутниковые снимки от Maxar Technologies, сообщает CNN (перевод - «Униан»).

Мост впервые появился на спутниковых снимках Maxar в четверг, 10 марта. На дополнительном фото, опубликованном 13 марта, виден разрушенный понтонный мост и стоящая рядом российская военная техника.

Украинские военные в Ирпене до сих пор отражали продвижение России к украинской столице. Поскольку главный мост через реку Ирпень был разрушен, чтобы помешать наступлению русских, река представляет собой серьезное препятствие для российских военных.

Понтонный мост располагался в открытом поле примерно в восьми километрах к северу от главного моста через реку Ирпень.

Это второе известное место, где русские построили понтонный мост для движения транспортных средств. Перед началом вторжения Россия построила понтонный мост через реку Припять в Чернобыльской зоне отчуждения, а затем перебросила через него десятки единиц военной техники.

фото: Maxar Technologies

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