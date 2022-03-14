Сколько будут стоит доллар и евро в Беларуси на этой неделе 2 14.03.2022, 9:04

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Валютный рынок сильно штормило в первой половине марта.

Что будет с курсами иностранных валют дальше и каких изменений на внутреннем рынке Беларуси можно ожидать на этой неделе? Об этом специально для Myfin.bу рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

– За прошедшую неделю на внешнем контуре мы можем отметить незначительное снижение евро к доллару. Пара снизилась с 1,1110 до 1,1080, или на 0,3%.

А российский рубль продолжил свое падение к мировым валютам. Доллар в России подорожал на торгах Мосбиржи с 109,3 до 116,0 российского рубля, или на 6,2%. Евро вырос со 121,4 до 128,6 российского рубля, или на 5,9%.

На белорусском рынке за прошедшую неделю произошли некоторые структурные изменения. До недавнего времени рост доллара и евро к российскому рублю на 6% означал бы, что у нас доллар и евро подорожают на 3%, а российский рубль подешевеет на 3%. Но на прошлой неделе все пошло по другому сценарию. Российский рубль к белорусскому практически не изменился, а доллар и евро выросли к белорусскому рублю так же, как они выросли к российскому. За неделю доллар подорожал на 6,20%, евро подорожал на 5,90%, российский рубль практически не изменился, но если быть точным – вырос на 0,02%.

В результате за неделю стоимость валютной корзины выросла на 3%. Это максимальный недельный рост корзины с августа 2020 года. При этом в середине недели доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль – минимум.

Перед прогнозом на начавшуюся неделю надо сделать важную оговорку. Весьма вероятно, что на этой неделе могут быть введены существенные административные ограничения для валютного рынка. На рынке наличной валюты это могут быть меры, аналогичные тем, что уже приняты в России, то есть запрет на продажу наличной валюты в банках и серьезные ограничения на снятие валютных депозитов. Ограничительные меры могут затронуть и правила биржевых торгов валютой. Но какие именно это могут быть ограничения, сейчас гадать сложно.

Так вот, без изменений правил торгов на бирже, к концу недели доллар может вырасти до 3,50 белорусского рубля,

евро может подорожать до 3,86 белорусского рубля,

российский рубль останется вблизи 2,84 белорусского рубля за 100 российских.

В случае же внесения каких-либо существенных изменений в правила торгов прогнозировать курсы на бирже не представляется возможным.

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