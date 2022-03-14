Секретарь СНБО Украины: Россия хочет одеть белорусов в форму РФ 51 14.03.2022, 9:21

18,190

Алексей Данилов

Но многие отказываются участвовать в войне.

Россия разрабатывает спецоперацию, в рамках которой планирует переодеть белорусских военных в форму РФ и отправить на войну в Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов, сообщает "Украинская правда".

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация РФ. Они сегодня очень хотят надеть форму РФ на белорусских военных.

Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там находятся на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию".

Данилов подчеркнул, что украинские войска готовы к такому развитию событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».