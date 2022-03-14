Как живут белорусы, получающие зарплату в российских рублях 5 14.03.2022, 10:07

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Только в 2021 году в Россию официально на работу прибыло около 174,5 тысячи белорусов.

Среди них немало и жителей Барановичей. Как ситуация с обвалом рубля из-за событий в Украине сказывается на работе и заработках, intex-press.by рассказали жители Барановичей, работающие на российские фирмы.

«На заработки нет смысла ехать, пока курс такой»

Станислав работает в Москве с ноября 2021 года.

– Почти все люди ездят за деньгами, вот и я поехал, – рассказывает о причине своей трудовой миграции парень.

Сначала он работал на стройке, потому устроился менеджером в фирму по продаже вторичной недвижимости. Зарабатывал неплохо – 150-200 тысяч российских рублей (по курсу Центробанка России до 24 февраля это примерно 1865-2486 долларов). Но когда начались военные действия в Украине, пришлось искать новую работу.

Мы сотрудничали с Банком ВТБ, счет компании на время заморозили, и до сих пор не всем еще зарплаты выплатили. Пришлось менять место работы, – рассказывает горожанин. – Сейчас я работаю замерщиком по натяжным потолкам, зарплата в районе 100 тысяч (примерно 831 доллар по курсу Центробанка на 11 марта), это очень мало.

Станислав говорит, что если в самой Москве жить пока можно, то «когда деньги в Беларусь переводишь, печально очень».

– В Беларуси я брал кредит на телефон, и получается, что сейчас по нему сильно переплачиваю, – рассказывает горожанин. – Я не раз поднимал вопрос о повышении зарплаты, но мне сказали, что могут лишь помочь оплачивать съемное жилье, и то половину. Больше ничего не предлагали. Так что, если кто-то собирался, то на заработки нет смысла ехать, пока курс такой.

Тем не менее, сам Станислав планирует пока оставаться в Москве, потому что надеется, что «это временные трудности».

«Если бы знал, дотерпел бы до пенсии на старой работе»

Отцу Марии 60 лет. До лета 2021 года он десять лет проработал на белорусскую фирму. Но частые командировки с возрастом стали в тягость, поэтому мужчина задумался о том, чтобы сменить работу. А тут как раз случай подвернулся: знакомый увольнялся и порекомендовал его на свое место.

Мужчина работает на российскую строительную компанию в Беларуси. Зарплату ему выплачивают в российских рублях на карточку российского же банка. До февраля, говорит Мария, никаких проблем с выплатами зарплат в фирме не было. Но в феврале работники компании своих заработков так и не дождались.

– Им объяснили, что деньги из России не переводятся. Получается, за январь, февраль и больничный за декабрь папе не выплатили, – рассказывает Мария. – В начале марта работникам сказали открыть карты в банке в Беларуси и пообещали перечислить всю задолженность. А когда это будет, не сказали.

Работники строительной организации, по словам девушки, «живут за счет помощи родственников: кто-то – на зарплату жены, кому-то дети деньги дают». Ее отец очень сильно переживает из-за сложившейся ситуации и почти не надеется увидеть свою зарплату.

– Уже две недели он ищет другую работу, но пока безрезультатно. В 60 лет не особенно хотят брать, хотя он согласен даже на «минималку» идти. Да и, говорят, много молодых вернулось с заработков из России, так как работать там стало невыгодно, – говорит Мария. – Если бы знал, что так получится, дотерпел бы уже до пенсии на старой работе.

«Друзья из Беларуси смеются, что больше, чем я зарабатывают»

Андрей тоже работает в российской строительной фирме, но на территории Российской Федерации – в городе Сочи. Уехал он на заработки летом 2021 года.

– В Беларуси меня не устраивала зарплата. Как и всех, кто на заработки ездит. Я получал 600-700 рублей. Сейчас в месяц в среднем выходит 80-110 тысяч российских рублей. Еще совсем недавно это было круто, – рассказывает Андрей.

Зарплату, говорит парень, им платят наличными, поэтому никаких проблем с перечислениями по возвращении в Беларусь у него не возникнет. Вот только сегодня из-за обвала российского рубля его заработок – совсем не тот, что был раньше.

– Сегодня мне друзья из Беларуси звонят и говорят, что они больше, чем я зарабатывают. Смеются, – говорит Андрей. – Приехали в Россию, чтобы хоть немного разбогатеть, а получилось – победнели.

Работники, по словам парня, уже «намекали», что неплохо было бы поднять зарплаты. Но, отмечает он, работодателю сейчас «стало еще хуже, чем нам».

– Везде цены поднимают: продукты, одежда, стройматериалы. Это то, чего лично мы коснулись. Возможно, пример не из лучших, но еще пару недель назад за 1000 рублей можно было купить четыре бутылки водки, а сейчас – только одну, – рассказывает Андрей. – Многие белорусы, находившиеся в РФ, уже пытаются искать работу в Беларуси. И если с российским рублем в нашей стране все останется, как есть, все граждане Беларуси вернутся домой.

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