Иностранное предприятие «Стэнлес» в Пинске прекращает деятельность 7 14.03.2022, 10:19

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Все больше белорусов остается без работы.

Иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Стэнлес» в Пинске прекращает свою деятельность. Как сообщил телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» подписчик:

— Сегодня людей отправили домой без объяснения причин. Предприятие с иностранными капиталом. В прошлом году его посещал агрофюрер».

Похоже, что мы больше не почувствуем «теплоту деревьев».

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