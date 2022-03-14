Иностранное предприятие «Стэнлес» в Пинске прекращает деятельность

Иностранное предприятие «Стэнлес» в Пинске прекращает деятельность7
- 14.03.2022, 10:19
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Все больше белорусов остается без работы.
Иностранное торгово-производственное унитарное предприятие «Стэнлес» в Пинске прекращает свою деятельность. Как сообщил телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» подписчик:
— Сегодня людей отправили домой без объяснения причин. Предприятие с иностранными капиталом. В прошлом году его посещал агрофюрер».
Похоже, что мы больше не почувствуем «теплоту деревьев».
А что происходит на предприятиях и рабочих местах в ваших населённых пунктах?