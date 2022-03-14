Белорусы начали избавляться от недвижимости 12 14.03.2022, 10:35

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Тенденция стала очевидна из последней статистики.

Доходы домашних хозяйств от продажи недвижимости значительно выросли. За отчетный период зафиксирован кратный рост поступлений, пишет сайт banki24.by.

Каждый квартал власти организуют выборочное обследование белорусов по уровню жизни. Обследование называется выборочным, так как охватывает не все население, а выборку из нескольких тысяч домашних хозяйств. Эти люди отобраны так, чтобы максимально точно представлять структуру населения по данным переписи.

Одной из расчетных единиц обследования выступает домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство – это человек или группа людей, которые проживают совместно, ведут общее хозяйства и обеспечивают себя всем необходимым для жизни.

У каждого домашнего хозяйства в стране есть доходы. По оценкам Белстата в 4 квартале 2021 года доходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1597 BYN в месяц.

Около 95% от совокупных доходов были представлены в денежной форме. Денежные доходы домашнего хозяйства достигли 1518 BYN в месяц. По сравнению с сопоставимым периодом 2020 года денежные доходы в номинале выросли на 7,6%. То есть с учетом темпов потребительской инфляции реальные доходы сократились к предыдущему году.

У домашних хозяйств страны есть любопытный источник доходов – поступления от продажи недвижимости. Его доля в общей структуре невелика. Но у тех домашних хозяйств, которые рассказывают о наличии таких доходов, поступления имеют вполне солидный размер.

Например, в 4 квартале 2021 года поступления от продажи недвижимости, размазанные на все домашние хозяйства, составили всего 1% от совокупных доходов и 1,1% от денежных. Зато у домашних хозяйств РБ, сообщивших о продаже недвижимости, денежный доход от реализации квадратных метров составил аж 28 082 BYN в месяц.

Сравним доходы от продажи недвижимости с поступлениями в сопоставимые кварталы предыдущих лет. В 4 квартале 2020 года такие доходы у рассказавших о них домашних хозяйств составили 13 175 BYN в месяц, в 4 квартале 2019-го – 6 133 BYN, в 4 квартале 2018-го – 5 507 BYN, в 4 квартале 2017-го – 5 654 BYN.

Тенденция очевидна: белорусы зарабатывают все больше денег от продажи недвижимости. Причем процесс роста этого источника доходов домашних хозяйств резко активизировался в 2020-2021 гг.

С учетом событий в регионе интересно сравнить данные за 1 квартал 2022-го с ответами домашних хозяйств о продаже недвижимости в 1 квартале предыдущих лет. Эта статистика должна выйти ближе к началу лета.

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