Генштаб ВСУ: Сирийские боевики, нанятые РФ, будут тренироваться в Гомельской области 11 14.03.2022, 16:07

9,120

Лукашенко впускает в страну террористов.

Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

По данным ВСУ, сейчас формируются отряды сирийских наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли на территории . Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской областях Беларуси развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов", - говорится в заявлении ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».