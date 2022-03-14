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Белорусы сообщают, что в стране появились валютчики

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  • 14.03.2022, 16:25
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Белорусы сообщают, что в стране появились валютчики

Предлагают купить доллары и евро.

Белорусы сообщают, что замечают в разных городах валютчиков — тех, кто перепродает валюту. «На железнодорожном вокзале в Минске два человека посменно стоят на 3 этаже около обменника. Я три раза на протяжении недели менял здесь валюту. Два раза был один мужчина, один раз — другой. Предлагают купить у них доллары, евро», — рассказал минчанин. Похожие сообщения редакция zerkalo.io получило из Орши, Полоцка, Гомеля, Молодечно, Витебске, Гродно, Лиды, Мозыря, Кобрина и некоторых других городов. Тем временем снова заработал сайт prokopovich.net, через который можно найти контакты тех, кто хочет обменять валюту. Однако в Беларуси уже успели заблокировать доступ к этому сайту.

Читатели рассказывают, что стали замечать валютчиков после скачка курсов доллара и евро.

«На прошлый выходных хотела поменять у торгового центра „Импульс“ 100 долларов, обменник был закрыт на обед. Ко мне тут же подошел мужчина и предложил обменять деньги по курсу на 10 копеек выше, чем предлагал обменник. Так что валютчики, похоже, возвращаются», — говорит минчанин.

Читатели рассказали, что видели валютчиков в Минске также возле универмага «Беларусь», торгово-развлекательного центра «Секрет», ТЦ «Момо», в ProStore на проспекте Дзержинского.

В областных и районных центрах также заметили валютчиков. «В маленьких городах они были и есть всегда. Я сам родом из города Полоцка. Сейчас валютчики стоят возле городского рынка, который рядом с домом торговли», — сообщил читатель. Еще один житель этого города рассказал, что ему предлагали купить российские рубли, а у него готовы были взять доллары и евро «по более выгодному курсу, чем в банке». К слову, редакция получила около 10 сообщений от читателей из разных городов о том, что валютчики, по их наблюдениям, «никуда не исчезали за последние годы».

«В Молодечно каждое воскресенье не работает „Белгазпромбанк“, там целая „орава“ стоит валютчиков под банком с утра и до вечера в этот день. В регионах они никуда и не пропадали, всегда работали на обмене», — поделился житель этого города.

«В Бобруйске российский рубль у валютчиков был по курсу 2 рубля 50 копеек за 100 российских рублей, а в обменнике курс продажи — около 3 рублей», — рассказал еще один читатель.

Напомним, в Беларуси запрещены скупка, продажа и обмен валюты без лицензии или госрегистрации. Между физлицами запрещены валютно-обменные операции. За такое нарушение предусмотрены штраф и конфискация валюты.

Тем временем в Беларуси заблокировали сайты infobank.by и prokopovich.net. Infobank — информационный сайт о банках и финансах Беларуси, который пишет в том числе о влиянии войны в Украине на экономику. Prokopovich позволяет обмениваться контактами тем, кто хочет продать и купить иностранную валюту по «взаимовыгодному» курсу. Этот сайт был популярен в 2011 году, когда несколько месяцев приобрести валюту в обменниках было невозможно.

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