Премьер Польши призвал конфискованные у РФ активы направить на восстановление Украины 8 14.03.2022, 17:17

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Матеуш Моравецкий призвал полностью заморозить государственные активы РФ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изъятые у России активы за рубежом направить на восстановление Украины, на территорию которой вторглась РФ 24 февраля.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции 14 марта в Варшаве по итогам встречи глав правительств "Люблинского треугольника" (Польши, Литвы и Украины), которая транслировалась в Facebook канцелярии премьера Польши.

"Технологические санкции, санкции по товарам двойного назначения (по тем, которые можно использовать и в военных целях), замораживание имущества как российского государства, так и российских олигархов – пусть это имущество будет использовано для восстановления Украины", – сказал Моравецкий.

По его мнению, это "наиболее естественный подход к происходящему".

"Жестокий агрессор… напавший на страну, пусть заплатит самую высокую цену, которая может быть при демократии и мирном сосуществовании народов, пусть заплатит ценой своих финансовых активов, накопленных во всем мире, – призвал Моравецкий. – Сегодня мы обращаемся из Варшавы, с нашей встречи "Люблинского треугольника": полностью заморозьте государственные активы РФ, конфискуйте их. Заморозьте активы российских олигархов, больших и малых, бизнеса и политических. Пусть они служат невиновным атакованным людям, беззащитным жертвам режима [президента РФ Владимира] Путина. Пусть они служат восстановлению государства, которое сегодня героически защищает свою независимость и суверенитет".

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