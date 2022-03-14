«Мы не позволим обижать невинных» 14.03.2022, 17:30

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Польский правозащитник призвал не возлагать на белорусов и россиян ответственность за действия Путина и Лукашенко.

Сооснователь «Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения» Конрад Дульковский обратил внимание на появившиеся в Польше случаи притеснения граждан Беларуси и России. В статье, которая была опубликована на его странице в «Фейсбуке», правозащитник призывает отделять диктаторские режимы от невинных людей.

«Председатель жилищного сообщества хочет выгнать из квартиры белорусскую семью. Они получили политическое убежище, потому что их преследовал режим Лукашенко. Но сегодня их преследуют поляки!

Фармацевт не выписал рецепт пациенту. Он уже держал лекарство для его матери, но спросил «Вы из Беларуси?» Когда услышал, что да, то сказал, что лекарства нет!

Женщине с ребенком фургон перегородил дорогу. «Убирайся из моей страны!» — кричал ей мужчина. Есть видеозапись. Я слушал, как белоруска плачет: «Надо было бежать от Лукашенко! Каждый день у меня дома была милиция, меня били в участке!».

Когда фургон уезжает, она еще долго не может успокоиться. На стекле бело-красно-белый флаг свободной Беларуси.

Я отвечаю на такие звонки весь день. Белорусы и русские в Польше подвергаются оскорблениям и дискриминации. Они боятся. Я получаю фотографии разбитых автомобилей на белорусских номерах, слышу о том, как издеваются над оппозиционерами из Минска.

И я прихожу в ярость, смотря на бессмысленную агрессию!

Вы, чертовы герои, нападаете на невинных! Вы такие смелые? Езжайте на фронт!

Вы ведете себя, как стая собак, которые не в силах дотянуться до человека и кусают самого слабого среди себя.

Хотите бороться с Путиным? Делайте это! Не покупайте российскую продукцию, помогайте защитникам Украины, помогайте беженцам. Я тоже зол на гребаных фашистов, меня тоже несет, когда я вижу расстрелянных детей и бомбы, падающие на гражданские цели.

Нападать на беззащитных — это всегда свинство! Как в Украине, так и в Польше. Я с этим не соглашусь!

Информирую каждого такого «героя» в отдельности и всех вместе, что Центр займется вами. Первые уведомления уже поступили, следующие находятся в стадии подготовки. Мы не позволим обижать невинных!» — заявил Конрад Дульковский.

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