Энергоатом: Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС

Энергоатом: Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС8
- 14.03.2022, 17:56
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Во время взрывов персонал покидал свои рабочие места.
Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской атомной электростанции у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1.
Как сообщили в Энергоатоме, они планируют совершать такие подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы и дальше. Во время взрывов персонал покидал свои рабочие места, передает «Новое время».
«Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно», — отметили в Энергоатоме.
Там добавили, что на данный момент на ЗАЭС присутствуют 11 представителей Росатома.
«Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном», — резюмировали там.
В Энергоатоме также опубликовали список из восьми представителей Росатома, которые на данный момент находятся на ЗАЭС.
4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.