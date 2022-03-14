закрыть
14 марта 2022, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Энергоатом: Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС

8
  • 14.03.2022, 17:56
  • 4,722
Энергоатом: Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской АЭС

Во время взрывов персонал покидал свои рабочие места.

Российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории Запорожской атомной электростанции у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока № 1.

Как сообщили в Энергоатоме, они планируют совершать такие подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы и дальше. Во время взрывов персонал покидал свои рабочие места, передает «Новое время».

«Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно», — отметили в Энергоатоме.

Там добавили, что на данный момент на ЗАЭС присутствуют 11 представителей Росатома.

«Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном», — резюмировали там.

В Энергоатоме также опубликовали список из восьми представителей Росатома, которые на данный момент находятся на ЗАЭС.

4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена вооруженными силами РФ. Здания ЗАЭС были повреждены в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников