Премьер Беларуси опасается свержения режима Лукашенко 48 14.03.2022, 19:33

38,542

Лукашисты паникуют и боятся прихода к власти оппозиции.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко просит Россию ускорить реализацию мер поддержки режима в связи с расширением санкций. Об этом лукашист сказал в понедельник, встречаясь с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«В этих условиях надо действовать быстро и согласованно. С учетом высокой уязвимости белорусской экономики к внешним шокам рассчитываем на поддержку Российской Федерации в этот непростой этап», - отметил белорусский премьер.

Он подтвердил готовность реализовать «все договоренности об экономической интеграции в рамках «союзного государства». «Но в нынешних условиях в связи с изменением обстановки имеется острая необходимость оперативной реализации тех мер поддержки, которые относились «на потом», - заявил Головченко.

Головченко заявил, что инициаторы расширения санкций против режима Лукашенко ставят цель «вызвать кризис в экономике, рост числа недовольных, предпринять новую попытку расшатать страну и привести к власти антироссийский режим на основе беглой оппозиции».

Головченко заявил, что режим Лукашенко оказалася под ударом западных санкций за содействие РФ в войне в Украине, и их масштаб иногда превосходит рестрикции против России.

«В последние недели Республика Беларусь оказалась под ударом западных санкций, которые в отношении нас введены с формулировкой «за соучастие или содействие в российской военной «операции» в Украине». Ряд санкций повторяют введенные в отношении РФ, а ряд превосходят», - сказал Головченко.

По его словам, наложено эмбарго на поставки практически всех экспортоориентированных секторов луканомики, то есть это полноценные секторальные санкции в отношении продукции машиностроения, деревообработки, строительных материалов, химии, нефтехимии, табачной отрасли, и этот список достаточно большой. «Если мы не предпримем никаких мер, то это повлечет разрыв платежного баланса, резкий рост инфляции и падение доходов населения», - сказал премьер-министр. По его словам, Минск работает над переориентацией части экспортной продукции на другие рынки, но при этом возникают вопросы, касающиеся конкурентоспособности продукции.

Кроме того, отметил Головченко, серьезные проблемы испытывает белорусская банковская система, которая «из-за своей компактности попала под перекрестные тотальные санкции ЕС и США», в дополнение к этому введено фактическое эмбарго на поставку западных комплектующих, сырья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».