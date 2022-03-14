Олег Сенцов отправился воевать на передовую

Олег Сенцов отправился воевать на передовую3
- 14.03.2022, 19:46
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Режиссер освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW.
Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов защищает столицу Украины от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. Об этом он сообщил 14 марта в Facebook.
"Уже несколько дней нахожусь на передовой, куда наше подразделение было переброшено для усиления направления, где враг постоянно пытается прорваться в Киев. Х...рачат по нам крепко, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком. Берегите себя! Слава Украине и ее защитникам! Победа будет за нами", –написал он.