Люблинский треугольник сохраняет для демократической Беларуси место среди европейских народов 10 14.03.2022, 21:37

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Главы правительств Люблинского треугольника опубликовали декларацию.

Главы правительств Люблинского треугольника Матеуш Моравецкий, Ингрида Шимоните и Денис Шмыгаль уверены, что для демократической Беларуси найдется место в европейской семье народов. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Польши, Литвы и Украины по итогам сегодняшнего саммита.

Они потребовали от России немедленно прекратить боевые действия в Украине и вывести свои войска, отказаться от признания «ЛНР» и «ДНР», осудили использование военной силы против гражданского населения и инфраструктуры.

В заявлении также содержится призыв к международному сообществу наращивать давление на Россию, а также к МАГАТЭ и ООН ответить на запросы Украины и обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине и защиту гуманитарных коридоров.

«Осуждаем вовлечение Беларуси в эту агрессию против Украины и призываем Минск придерживаться своих международных обязательств. Одновременно, мы считаем, что будущая демократическая Беларусь имеет свое место среди дружных европейских народов, и что Люблинский треугольник остается открытым для ее представителей. Призываем российский и белорусский народ решительно высказаться и требовать от своих правительств прекратить эту грубую военную агрессию против соседней Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Украины.

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