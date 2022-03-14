В прямом эфире российского «Первого канала» женщина призвала остановить войну 27 14.03.2022, 22:04

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Видеофакт.

В прямой эфир российского «Первого канала» ворвалась женщина с лозунгами «Остановите войну».

«Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут», - написано на плакате женщины.

Пресс-служба «Первого канала» подтвердила протест сотрудницы.

«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», — пояснили в пресс-службе.

Девушке, ворвавшейся в студию программы «Время», грозит административное дело.

Девушка, которая вышла с плакатом прямо во время прямого эфира — сотрудница «Первого канала» Мария Овсянникова. Ее задержали сотрудники полиции, и сейчас она находится на допросе в ОВД.

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