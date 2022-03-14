закрыть
14 марта 2022, понедельник, 23:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Охотник в Черниговской области вместе с собой взорвал гранатой нескольких российских оккупантов

7
  • 14.03.2022, 22:34
  • 10,798
Охотник в Черниговской области вместе с собой взорвал гранатой нескольких российских оккупантов

Анатолий Кульгейко совершил героический поступок в поселке Репки.

Руководитель общества охотников Анатолий Кульгейко в поселке Репки Черниговской области уничтожил ворвавшихся в помещение российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"10 или 11 марта, на Черниговщине, банда орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников Кульгейко Анатолия Ивановича. Требовали от него списки охотников, очевидно – для дальнейших репрессий. В ответ Анатолий Иванович послал российский корабль нах#й и взорвал ручную гранату. Погиб сам и отправил в ад несколько фашистов. Мокшаны своих 200-х и 300-х забрали. Героя похоронили в Репках", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников