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Что происходит на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ

  • 15.03.2022, 8:23
  • 5,502
Что происходит на главных фронтах войны: оперативная сводка Генштаба ВСУ

Оккупанты понесли тяжелые потери под Мариуполем.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах на двадцатые сутки противостояния защитников Украины российскому вторжению, и об оперативной обстановке в разных областях.

Об этом 15 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что состояние, положение и характер действий обороны сегодня - без существенных изменений.

Группировки оккупационных войск значительных успехов на всех направлениях не имели. Войска РФ продолжают сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

За сутки украинские ПВО сбили 4 вражеских вертолета, 1 самолет, а наш истребитель сбил крылатую ракету противника.

В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено.

По имеющейся информации, из-за проблем в населенных пунктах на временно оккупированных территориях ОРДЛО захватчики вынужденно приостановили мобилизацию рабочих коммунальной сферы, рассказали в Генштабе.

"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащими ВС РФ выполнять приказы командования. Также, по имеющейся информации, мобилизованные жители с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляются для пополнения потерь действующих частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины", - говорится в сообщении.

При попытке российских войск захватить Мариуполь военные ВСУ отразили атаки, нанеся оккупантам такие потери: около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и 1 БТР. После этого противник прекратил наступательные действия и отступил.

Кроме того, артиллерия и авиация ударили по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.

"По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета были уничтожены 12 единиц автомобильной техники", - говорится в сводке.

Также потери понесли вражеские батальоны тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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